Ученые доказали возможность путешествия во времени без создания парадоксов

Так, до сих пор считалось, что путешествие во времени невозможно хотя бы потому, что если человек окажется в прошлом, то он непременно вызовет временные парадоксы. Например, если человек решит вернуться назад во времени и изолировать нулевого зараженного COVID-19, то у него исчезнет мотивация оказаться там, где он будет — парадокс. Но свежая работа бакалавра из Квинслендского университета сумела разобраться с данной проблемой.

Если не вдаваться в подробности, то суть исследования заключается в использовании математической модели, которая в конечном итоге доказывает, что события просто будут сами подстраиваться таким образом, чтобы быть логически согласованными с произошедшим в будущем. То есть если человеку в прошлом все же удастся спасти нулевого пациента, зараженного COVID-19, то он сам может стать этим самым нулевым пациентом, в результате чего глобально ничего не изменится.