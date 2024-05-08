Ученые доказали вредность ароматизаторов для вейпа

Исследование показало, что при нагревании ароматизаторов образуются вещества, которые относятся к таким классам опасности, как «Острые токсины», «Опасны для здоровья» и «Раздражающие вещества». Особую тревогу ученых вызывает образование летучих карбонилов, которые могут негативно влиять на здоровье.

По словам руководителя исследования профессора Донaла O’Ши, полученные результаты вызывают серьезную обеспокоенность. Ученые отмечают, что вейпинг может привести к возникновению новых хронических заболеваний у тех, кто пользуется электронными сигаретами.

Исследование также подчеркивает тот факт, что в вейпах используются ароматизаторы, которые изначально не предназначены для нагревания и вдыхания.