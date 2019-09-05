Ученые доказали вредность курения для сна

Эксперимент охватил 1664 студентов колледжей, часть из которых вовсе не курили, а часть курила либо традиционные сигареты, либо электронные. В результате исследования было выяснено, что и любители электронных сигарет, и любители более традиционных табачных изделий сталкивались с расстройствами сна гораздо чаще , чем те, кто вообще не курил. При этом те, кто пользовался электронными сигаретами чаще остальных испытуемых использовали снотворные препараты.

”Поскольку мы обнаружили, что даже некаждодневное употребление электронных сигарет было связано с ухудшением сна, это может указывать на пользу профилактики и вмешательства”, — отдельно отметила ведущий автор исследования доктор Эмма И.