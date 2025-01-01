Наука и технологии
Опубликовано 01 января 2025, 07:36
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Ученые достали со дна Каспийского моря груз, потерянный еще в XVIII веке

Интересная находка
Археологи из Италии и Ирана обнаружили затонувший корабль XVIII—XIX века у побережья Каспийского моря в провинции Мазендеран.
Ученые достали со дна Каспийского моря груз, потерянный еще в XVIII веке
© Phys.org

Судно длиной 28 метров, вероятно, принадлежало русскому торговому флоту. Оно было найдено после повышения уровня моря, обнажившего песчаную дюну.

Радиоуглеродный анализ показал, что корабль построен между 1762 и 1808 годами. Древесина корпуса, включая сосну и лиственницу, вероятно, происходила из Волго-Каспийского региона.

Среди груза обнаружены корзины с гречихой, что подтверждает её популярность как торгового товара в регионе.

Раскопки также выявили следы ремонта судна, проведённого позже. Гречиха и сорные растения указывают на сельскохозяйственные практики того времени.

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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