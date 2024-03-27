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Наука и технологии
Опубликовано 27 марта 2024, 21:47
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Ученые достигли рекордной скорости передачи данных

В 301 терабит в секунду
Ученые из Университета Астона достигли скорости передачи данных, превышающей среднюю скорость домашнего широкополосного интернета на 4,5 миллиона раз. Это самая высокая скорость передачи данных, когда-либо достигнутая за счет открытия новых специфических диапазонов длин волн, которые еще не используются в оптоволоконных системах.

В рамках международного сотрудничества ученые передали данные со скоростью 301 терабит в секунду, используя одно стандартное оптоволокно. Это сравнимо с тем, что средняя скорость широкополосного доступа в домашних условиях, оцененная Ofcom в сентябре 2023 года, составляет всего 69,4 мегабита в секунду.

С развитием потребности в большем количестве данных ожидается, что новая технология поможет удовлетворить будущий спрос. Ученые использовали оптоволокно, маленькие трубчатые строения из стекла, которые передают информацию с помощью света. Обычные медные кабели не могут обеспечить передачу данных на таких скоростях.

Достижение было осуществлено за счет открытия новых диапазонов длин волн, которые еще не используются в оптоволоконных системах. Это позволило создать новые устройства, такие как оптические усилители, чтобы получить доступ к ним.

Источник:Aston University
Автор:Булат Кармак
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#скорость
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#данные