Ученые: экран смартфона портит не только зрение, но и кожу

Синий свет, являющийся частью видимого спектра, исходит не только от солнца, но и от экранов наших устройств.

Исследования показали, что он может стимулировать выработку меланина, что приводит к гиперпигментации, особенно у людей с более темной кожей.

Кроме того, синий свет может повреждать коллаген, что ускоряет образование морщин. Например, эксперименты показали, что при держании устройства на расстоянии одного сантиметра от кожи в течение часа коллаген может начать разрушаться.

Синий свет также влияет на сон, что косвенно сказывается на состоянии кожи. Он подавляет выработку мелатонина, гормона, который регулирует сон.

Недостаток сна увеличивает уровень кортизола, что разрушает коллаген и ослабляет защитный барьер кожи, делая ее более уязвимой к повреждениям.