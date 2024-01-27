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Наука и технологии
Опубликовано 27 января 2024, 06:00
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Ученые: глобальное потепление угрожает запасам питьевой воды в пещерах

Проведено исследование
Ученые из Сербии, Испании, Португалии, Словении и других стран обнаружили, что глобальное потепление представляет угрозу для крупнейших запасов питьевой воды на Земле, расположенных в пещерах по всему миру, пишет «Газета.Ru» ссылаясь на статью в журнале Scientific Reports (SciRep).
Ученые: глобальное потепление угрожает запасам питьевой воды в пещерах

© Ferra.ru

Исследование, показывает, что пещеры служат резервуарами для огромного количества чистой пресной воды и домом для организмов, обеспечивающих качество этих запасов для будущего использования человеком.

Ученые проанализировали более 105 000 изменений температуры в разных климатических зонах пещер и сравнили эти показатели с температурой на поверхности. В ходе исследования были выявлены три различные модели теплового отклика в подземной среде по сравнению с поверхностью.

По словам координатора исследования Аны Софии Реболейры из Лиссабонского университета в Португалии, результаты показали, что средняя температура в пещерах отражает среднюю температуру снаружи. Следовательно, повышение температуры, прогнозируемое в контексте изменения климата на поверхности, затронет и подземную среду.