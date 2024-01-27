Ученые: глобальное потепление уничтожает климатические архивы ледников

Исследователи рассматривали ледяные керны из ледника Корбассиер в Швейцарии, взятые в 2018 и 2020 годах. Керн 2020 года оказался практически бесполезным для анализа из-за недостаточного содержания химических элементов, вероятно, растворившихся с талой водой в процессе таяния льда.

Руководитель исследования Маргит Швиковски сравнила ситуацию с вторжением в библиотеку, где украли книги и переставили остальные, сделав восстановление оригинальных текстов невозможным.

Экологи подчеркивают, что подобная потеря данных несет угрозу для сбора климатической информации не только в Альпах, но и в других горных системах Земли. Глобальное потепление ставит под сомнение сохранность ценных «климатических архивов», оставляя учёных без необходимой информации.