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Наука и технологии
Опубликовано 27 января 2024, 00:06
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Ученые: глобальное потепление уничтожает климатические архивы ледников

Проведено исследование
Международная группа ученых обнаружила, что таяние льда в Швейцарских Альпах уничтожило химические элементы, хранившиеся в ледовых кернах, что делает их непригодными для изучения изменений климата. Ледники, долгое время служившие «климатическими архивами», теперь теряют свою ценность для ученых, пишет «Газета.Ru» ссылаясь на статью в журнале Nature Geoscience (NatGeo).
Ученые: глобальное потепление уничтожает климатические архивы ледников

© Ferra.ru

Исследователи рассматривали ледяные керны из ледника Корбассиер в Швейцарии, взятые в 2018 и 2020 годах. Керн 2020 года оказался практически бесполезным для анализа из-за недостаточного содержания химических элементов, вероятно, растворившихся с талой водой в процессе таяния льда.

Руководитель исследования Маргит Швиковски сравнила ситуацию с вторжением в библиотеку, где украли книги и переставили остальные, сделав восстановление оригинальных текстов невозможным.

Экологи подчеркивают, что подобная потеря данных несет угрозу для сбора климатической информации не только в Альпах, но и в других горных системах Земли. Глобальное потепление ставит под сомнение сохранность ценных «климатических архивов», оставляя учёных без необходимой информации.