Ученые: грудное молоко больных ковидом женщин безопасно

Как известно, новорожденные тоже могут заразиться коронавирусной инфекцией. К счастью, у большинства из них ковид протекает без серьезных осложнений, но встречаются и случаи тяжелой инфекции.

Медицинские работники из Университета Калифорнии исследовали грудное молоко 110 кормящих женщин на следы РНК SARS-CoV-2. 65 из них имели положительный тест на коронавирус, у 9 были симптомы, но тест показал отсутствие болезни, а 36 женщин с симптомами болезни тест не делали.

Вирусную РНК обнаружили у 6 процентов участниц, однако никто из детей больных женщин не заболел ковидом. После проведенных тестов выяснилось, что вирус неспособен размножаться в культуре клеток, что говорит нам о безопасности кормления новорожденных грудным молоком. Тем не менее, не стоит забывать о воздушно-капельном способе заразить ребенка, поэтому ученые советуют надевать маски при кормлении.