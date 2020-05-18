Наука и технологии
Сегодня 10:28
Ученые искусственно создали полную копию коронавируса
Он поможет противодействовать природному COVID-19
Издание Cell опубликовало новый материал, в котором сообщается о том, что ученые искусственно создали полную копию коронавируса. Отмечается, что сделано это было с помощью метода обратной генетики.
Несмотря на то, что коронавирус был разработан международными учеными искусственно, он, по словам издания, является полной копией природного. Так, фиксируется, что он способен проявлять аналогичные свойства. Отмечается также, что в роли образца был использован штамм вируса, который был позаимствован из мазка первого инфицированного коронавирусом в США.
Согласно данным ученых, искусственно созданный коронавирус представляет из себя важный инструмент противодействия с COVID-19. Так, он позволит разработать мышиные модели для проверки высокоэффективных препаратов от коронавирусной инфекции.