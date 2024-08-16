Ученые использовали акустику для мониторинга биоразнообразия почвы

С учётом того, что 75% мировых почв находятся в состоянии деградации, будущее этих экосистем под угрозой. Доктор Джейк Робинсон из Лаборатории экологии восстановления подчеркивает важность восстановления и мониторинга почвенного биоразнообразия.

Новый подход, известный как «эко-акустика», используется для оценки биоразнообразия в почве. Исследования показали, что акустическая сложность и разнообразие выше в восстановленных и оставшихся участках по сравнению с вырубленными. Эти звуки также связаны с численностью и разнообразием почвенных беспозвоночных.

Методы пассивного акустического мониторинга, примененные в последнем исследовании, позволяют более точно отслеживать здоровье почвы и ее экосистем.