Ученые использовали акустику для мониторинга биоразнообразия почвы

Опубликовано 16 августа 2024, 21:34
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Ученые использовали акустику для мониторинга биоразнообразия почвыИ ее здоровья
Ученые из Университета Флиндерс в Австралии обнаружили, что звуки, почти неслышные человеческому уху, могут рассказать о здоровье почвы. Специальные записи показали, что звуковая активность в почве может служить индикатором разнообразия мелких организмов, живущих под землёй.
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С учётом того, что 75% мировых почв находятся в состоянии деградации, будущее этих экосистем под угрозой. Доктор Джейк Робинсон из Лаборатории экологии восстановления подчеркивает важность восстановления и мониторинга почвенного биоразнообразия.
Новый подход, известный как «эко-акустика», используется для оценки биоразнообразия в почве. Исследования показали, что акустическая сложность и разнообразие выше в восстановленных и оставшихся участках по сравнению с вырубленными. Эти звуки также связаны с численностью и разнообразием почвенных беспозвоночных.
Методы пассивного акустического мониторинга, примененные в последнем исследовании, позволяют более точно отслеживать здоровье почвы и ее экосистем.