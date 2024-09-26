Ученые использовали диктофоны для изучения потери равновесия

Ранее участникам предлагали вспоминать ситуации, когда они теряли равновесие, что часто было неточно, поскольку они забывали про свои ощущения. Теперь ученые предложили записывать переживания сразу после инцидента на носимые диктофоны, что дает гораздо более точные данные. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of the American Geriatrics Society.

В ходе исследования 30 участников в возрасте около 72 лет носили диктофоны в течение трех недель. В случае потери равновесия они записывали, что происходило в тот момент: где и когда это случилось, что они делали и как пытались восстановить равновесие.

Участники отметили, что исследование помогло им осознанно подходить к своим движениям. В будущем команда планирует расширить исследование и сочетать собранные данные с лабораторными измерениями, чтобы выявить людей с высоким риском падений и разработать стратегии их предотвращения.