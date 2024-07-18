Ученые использовали ИИ для моделирования изменения толщины льда в Арктике

По словам Кристофера Полашенски, адъюнкт-профессора Инженерной школы Thayer и исследователя в Лаборатории холодных регионов Армейского корпуса инженеров в Хановере, лед в Арктике меняется настолько быстро, что он едва узнаваем по сравнению с тем, каким он был 20 лет назад.

Полашенски и его команда разместили 18 буйков в Арктическом океане для автономного измерения толщины льда, температуры внутри, снежного покрова и барометрического давления. Эти данные позволяют ученым решать широкий спектр задач, от краткосрочных прогнозов, например, проходимости ледоколов, до долгосрочных климатических моделей.

Математики из Dartmouth, возглавляемые профессором Анной Гелб, разрабатывают сложные вычислительные модели, которые учитывают изменения льда во времени и пространстве. Используя данные из Арктики и спутниковые изображения, они создают модели, которые помогают прогнозировать движения льда и его влияние на глобальный климат.