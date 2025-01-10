Ученые использовали ИИ для обработки 700 миллионов изображений северного сияния

В работе, опубликованной в журнале Journal of Geophysical Research: Machine Learning and Computation, ученые применили методы машинного обучения для обработки более 706 миллионов снимков. Эти данные были собраны спутниками THEMIS, изучающими космическое окружение Земли. THEMIS фиксирует изображения ночного неба каждые три секунды с 23 станций по всей Северной Америке.

С помощью нового алгоритма ученые классифицировали изображения по шести категориям: арка, диффузное сияние, дискретное сияние, облачность, лунный свет и отсутствие сияния. Это упрощает работу с данными и делает их более доступными для изучения.

Созданный ИИ-инструмент позволяет не только лучше изучать северное сияние, но и глубже понять, как солнечная активность влияет на Землю. Авторы исследования надеются, что их работа ускорит развитие новых методов прогнозирования геомагнитных бурь.