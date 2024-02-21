Ученые использовали ИИ для предсказания проблем в термоядерных реакциях

Опубликовано 21 февраля 2024, 22:48
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Ученые использовали ИИ для предсказания проблем в термоядерных реакцияхВ реальном времени
Исследователи из Принстонского университета и Принстонской лаборатории по физике плазмы использовали искусственный интеллект для предсказания и предотвращения образования плазменных нестабильностей в реальном времени.
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Это открытие предполагает новые возможности для динамического контроля реакции на термоядерное слияние, предоставляя основу для использования искусственного интеллекта в решении широкого круга проблем, связанных с нестабильностью плазмы. Работа опубликована в Nature.
Реакция на термоядерное слияние, происходящая в плазме с температурой более 100 миллионов градусов Цельсия, сталкивается с проблемой потери стабильности, что приводит к завершению реакции. Исследователи использовали искусственный интеллект, обученный на прошлых экспериментальных данных, чтобы предсказывать потенциальные нестабильности до их возникновения и корректировать параметры реакции, избегая сбоев.
Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак