Ученые использовали ИИ для предсказания проблем в термоядерных реакциях

Это открытие предполагает новые возможности для динамического контроля реакции на термоядерное слияние, предоставляя основу для использования искусственного интеллекта в решении широкого круга проблем, связанных с нестабильностью плазмы. Работа опубликована в Nature.

Реакция на термоядерное слияние, происходящая в плазме с температурой более 100 миллионов градусов Цельсия, сталкивается с проблемой потери стабильности, что приводит к завершению реакции. Исследователи использовали искусственный интеллект, обученный на прошлых экспериментальных данных, чтобы предсказывать потенциальные нестабильности до их возникновения и корректировать параметры реакции, избегая сбоев.