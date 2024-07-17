Наука и технологии
Опубликовано 17 июля 2024, 06:00
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Ученые использовали машинное обучение для изучения древнейших минералов

Возрастом более 4 -ех миллиардов лет
Ученые из Китайской академии наук применили машинное обучение для изучения древнейших минералов на Земле — цирконов из Джек-Хиллс в Австралии. Возраст этих минералов превышает 4 миллиарда лет, что относит их к Хадейскому эону.
Ученые использовали машинное обучение для изучения древнейших минералов

© Ferra.ru

Изучение цирконов важно для понимания того, когда на Земле появились первые признаки жизни. Раньше ученые не могли с уверенностью сказать, происходили ли эти цирконы из магмы, содержащей осадочные породы, что могло бы говорить о наличии процессов выветривания горных пород и тектоники плит уже на молодой Земле.

Традиционные методы анализа цирконов давали неоднозначные результаты. Новая методика, основанная на машинном обучении, позволила с высокой точностью (96%) определить наличие цирконов S-типа, образовавшихся из магмы, содержащей осадочные породы. Это говорит о том, что выветривание, осадкообразование и тектоника плит могли происходить уже более 4 миллиардов лет назад.

Ученые также обнаружили связь между пиками содержания цирконов S-типа и формированием суперконтинентов. Похоже, что столкновения континентов приводили к росту количества таких цирконов, а их распад — к снижению.

Ученые использовали машинное обучение для изучения древнейших минералов
© IGGCAS