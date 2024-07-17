Ученые использовали машинное обучение для изучения древнейших минералов

Изучение цирконов важно для понимания того, когда на Земле появились первые признаки жизни. Раньше ученые не могли с уверенностью сказать, происходили ли эти цирконы из магмы, содержащей осадочные породы, что могло бы говорить о наличии процессов выветривания горных пород и тектоники плит уже на молодой Земле.

Традиционные методы анализа цирконов давали неоднозначные результаты. Новая методика, основанная на машинном обучении, позволила с высокой точностью (96%) определить наличие цирконов S-типа, образовавшихся из магмы, содержащей осадочные породы. Это говорит о том, что выветривание, осадкообразование и тектоника плит могли происходить уже более 4 миллиардов лет назад.

Ученые также обнаружили связь между пиками содержания цирконов S-типа и формированием суперконтинентов. Похоже, что столкновения континентов приводили к росту количества таких цирконов, а их распад — к снижению.