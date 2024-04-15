Ученые использовали нейросеть для анализа данных Большого адронного коллайдера

Вместо того чтобы ориентироваться на теоретические модели, ученые предоставили нейронной сети возможность самостоятельно выявлять аномалии в данных. Нейросеть, обученная на 1% изображений, выявила необычные сигналы, которые не соответствуют стандартным моделям взаимодействия частиц.

Хотя пока не было обнаружено значительных отклонений от Стандартной Модели, нейронная сеть выявила одну аномалию, которая, возможно, указывает на существование неизвестной частицы. Ученые планируют дальнейшее исследование этого явления, а также применение метода на данных, собранных в период Run-3.