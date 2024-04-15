Ученые использовали нейросеть для анализа данных Большого адронного коллайдера

Опубликовано 15 апреля 2024, 23:56
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Ученые использовали нейросеть для анализа данных Большого адронного коллайдераОна выявила необычные сигналы
Ученые из Атласа, работающие в Лаборатории Аргонн Национальной академии наук США, применили нейросети для анализа данных столкновений частиц. Этот метод, основанный на обнаружении аномалий, впервые применен к данным коллайдера, что открывает новые перспективы в поиске неизвестных частиц.
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Вместо того чтобы ориентироваться на теоретические модели, ученые предоставили нейронной сети возможность самостоятельно выявлять аномалии в данных. Нейросеть, обученная на 1% изображений, выявила необычные сигналы, которые не соответствуют стандартным моделям взаимодействия частиц.
Хотя пока не было обнаружено значительных отклонений от Стандартной Модели, нейронная сеть выявила одну аномалию, которая, возможно, указывает на существование неизвестной частицы. Ученые планируют дальнейшее исследование этого явления, а также применение метода на данных, собранных в период Run-3.