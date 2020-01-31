Ученые использовали радиацию для улучшения ракетного топлива

”Твердотопливные ракетные двигатели почти как булочки с изюмом. Только в качестве теста у нас полимер, а вместо изюма — взрывчатка, которая работает в качестве горючего, и другие компоненты топлива. Как жидкое тесто заливают в формы для выпечки, так и растворенный полимер заливают в специальные формы вместе с частицами взрывчатки и другим «изюмом» микроскопических размеров. Далее запускается процесс вулканизации полимера, который длится десятки дней. Для этого используются специальные вещества-инициаторы, и высокая температура”, — рассказал главный научный сотрудник, заведующий лабораторией ИХТТМ СО РАН доктор химических наук Борис Петрович Толочко.

По итогу специалистам удалось выяснить, что заранее облученные полимеры способны вулканизироваться на 30% быстрее, при этом в теории данный процесс можно ускорить еще сильнее, достаточно лишь увеличить дозу облучения.