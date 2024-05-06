Ученые использовали сейсмические данные для оценки уровня грунтовых вод

Однако на большей глубине (около 300 метров) восстановление составило лишь 25%. Для полного восстановления запасов грунтовых вод потребуется череда дождливых лет. Грунтовые воды являются важным источником пресной воды, особенно во время засухи.

Традиционные методы измерения уровня грунтовых вод включают бурение скважин, что является дорогостоящим и дает ограниченные данные. Новый метод использует данные с сейсмических датчиков, которые постоянно фиксируют фоновые колебания грунта. Скорость распространения этих колебаний зависит от наполненности грунтовых вод.

Таким образом, ученые смогли получить данные об уровне грунтовых вод на разных глубинах. Новый метод может быть использован для мониторинга состояния грунтовых вод в других регионах. Это поможет более эффективно управлять этим важным природным ресурсом.