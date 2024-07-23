Ученые использовали сериал «Игра престолов», чтобы лучше понять работу мозга

Участники эксперимента смотрели отрывки из сериала «Игра престолов». Ученые сканировали их мозг и обнаружили, что у людей без расстройств активация областей мозга, не связанных с визуальной информацией о персонажах, была выше при виде знакомых лиц.

У людей с просопагнозией эта связь была значительно ослаблена. Это подтверждает гипотезу о том, что для распознавания лица важно не только визуальное восприятие, но и ассоциации с другими видами информации о человеке.

Авторы исследования подчеркивают, что нарушение способности распознавать лица может серьезно осложнять повседневную жизнь и социальные взаимодействия, приводя к развитию психических расстройств и социальной тревожности.