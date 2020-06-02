Ученые использовали яд морских улиток для создания "улучшенного" инсулина

Проблема поиска аналога важного для тех же диабетиков гормона, который при этом усваивался бы быстрее оригинала, стоит перед учеными довольно-таки долгое время. В итоге для ее решения эксперты обратили свое внимание на яд улиток-конусов, после определенных манипуляций с которым было создан тот самый быстродействующий аналог инсулина.

”Быстродействующий аналог инсулина, который мы открыли, может снизить риск развития гипергликемии и других тяжелых осложнений у диабетиков. Вдобавок, он улучшит работу инсулиновых помп, которые по мере его необходимости выделяют гормон в кровь. Мы хотели бы дать диабетикам возможность точнее и быстрее управлять уровнем сахара в крови”, — рассказала ведущий автор исследования Елена Савафи-Хемами.