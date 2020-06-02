Наука и технологии
Сегодня 08:30
Ученые использовали яд морских улиток для создания "улучшенного" инсулина
Там, где простому инсулину нужно время для начала действия, “улучшенный” действует мгновенно
В научном журнале Nature Structural & Molecular Biology была опубликована статья, в которой говорится о том, что ученые из Университета штата Юта использовали яд морских улиток для создания "улучшенного" более быстродействующего инсулина.
Проблема поиска аналога важного для тех же диабетиков гормона, который при этом усваивался бы быстрее оригинала, стоит перед учеными довольно-таки долгое время. В итоге для ее решения эксперты обратили свое внимание на яд улиток-конусов, после определенных манипуляций с которым было создан тот самый быстродействующий аналог инсулина.
”Быстродействующий аналог инсулина, который мы открыли, может снизить риск развития гипергликемии и других тяжелых осложнений у диабетиков. Вдобавок, он улучшит работу инсулиновых помп, которые по мере его необходимости выделяют гормон в кровь. Мы хотели бы дать диабетикам возможность точнее и быстрее управлять уровнем сахара в крови”, — рассказала ведущий автор исследования Елена Савафи-Хемами.