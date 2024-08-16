Ученые используют реальный град для улучшения прогноза погоды

Опубликовано 16 августа 2024, 20:28
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Ученые используют реальный град для улучшения прогноза погоды217 образцов
Библиотека Университета Квинсленда, наполненная не книгами, а реальными градинами, помогает ученым лучше понимать и предсказывать разрушительные штормы. Исследование, проведённое доктором Джошуа Седерхольмом и кандидаткой наук Южоу Лин, показало, что моделирование штормов существенно изменяется при использовании реальных, а не идеализированных градин.
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Как выяснили исследователи, градины имеют разнообразные формы — от овальных до плоских дисков, что влияет на их движение и воздействие на землю. Применение моделей с реальными формами градин позволило лучше понять их пути прохождения через шторм и их влияние на поверхность.
В рамках исследования было использовано 217 образцов градин, которые 3D-сканировали и анализировали для более точного моделирования. Эта работа важна для улучшения прогнозов и может помочь в защите населения, а также в таких отраслях, как сельское хозяйство и солнечная энергетика, которые чувствительны к граду.