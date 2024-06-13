Ученые испытали человеческие антитела для борьбы с ядом черной вдовы

Научная работа проводилось немецкими и мексиканскими биотехнологами при поддержке компании YUMAB и международного консорциума PETA e.V.

По данным Американской ассоциации токсикологических центров, в 2022 году в США зарегистрировали 1134 случая укусов черными вдовами.

Такие укусы могут вызвать латродектизм, сопровождающийся сильной болью, мышечной ригидностью, проблемами с сердцем и дыханием.

В настоящее время для лечения используют поликлональные сыворотки из крови лошадей, что может вызывать аллергические реакции.

Новое исследование показало, что человеческие антитела могут быть более безопасной и эффективной альтернативой.

Ученые использовали фаговый дисплей для выбора 75 уникальных антител, связывающих альфа-латротоксин, главный компонент яда. Из них 45 смогли нейтрализовать токсин, а антитело MRU44-4-A1 показало наивысшую эффективность.