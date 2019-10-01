Ученые испытали совершенно новый тип топлива в космосе

”Испытание на орбите впервые продемонстрировало, что технология микроволновой электротермической плазмы обладает потенциалом для достижения высокого удельного импульса с использованием водяного топлива”, — рассказал Кокорич в беседе с журналистами из издания SpaceNews. К слову, в свое время он закончил физический факультет Новосибирского государственного университета.

По его словам, Momentus продолжит заниматься испытаниями нового типа двигателя собственной разработки на другом космическом аппарате, который был запущен в космос еще в июле этого года.