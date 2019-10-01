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Ученые испытали совершенно новый тип топлива в космосе

Возможно, со временем именно данная технология позволит нам свободно путешествовать по космосу
Генеральный директор американского стартапа Momentus, переехавший какое-то время назад в США из России, Михаил Кокорич рассказал, что его компания провела успешные испытания водно-плазменного двигателя, а также других компонентов космического аппарата Vigoride в условиях открытого космоса.

”Испытание на орбите впервые продемонстрировало, что технология микроволновой электротермической плазмы обладает потенциалом для достижения высокого удельного импульса с использованием водяного топлива”, — рассказал Кокорич в беседе с журналистами из издания SpaceNews. К слову, в свое время он закончил физический факультет Новосибирского государственного университета.

По его словам, Momentus продолжит заниматься испытаниями нового типа двигателя собственной разработки на другом космическом аппарате, который был запущен в космос еще в июле этого года.

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