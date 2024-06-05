Ученые из Австралии разработали компьютерную «таблицу роста» мозга

Исследователи из института QIMR Berghofer совместно с коллегами из Финляндии создали неинвазивное приложение на основе искусственного интеллекта (ИИ), которое отслеживает мозговую активность ребенка во сне и строит его «мозговую карту роста».

Разработка основана на электроэнцефалограмме (ЭЭГ), которая измеряет электрическую активность мозга. Алгоритмы машинного обучения были применены к данным 2000 детей из Финляндии и Австралии.

По словам руководителя проекта, доктора Натана Стивенсона, новый инструмент позволит врачам раньше диагностировать проблемы с мозгом, что позволит более эффективное лечение и индивидуальный подход к каждому ребенку.

Более 10% детей во всем мире имеют клинически значимые задержки нейроразвития.

Доктор Картик Айер, соавтор исследования, отмечает, что их инструмент строит карту нейроразвития ребенка, сравнивая его мозговой возраст с фактическим, позволяя отслеживать здоровье мозга.