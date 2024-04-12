Ученые из Глазго создали новую антенну для беспроводной связи

В своей статье, опубликованной в журнале IEEE Open Journal of Antennas and Propagation, ученые представили прототип цифровой динамической метаповерхности антенны, управляемой через программируемый массив вентилей высокой скорости.

Эта антенна, работающая на частоте 60 ГГц, может стать ключевым элементом в области передовых антенн с метаповерхностями с возможностью формирования пучков и обеспечения стабильного покрытия сети, что будет полезно для будущих сетей 6G.

Прототип размером с спичечный коробок использует высокоскоростные соединения с параллельным управлением отдельных элементов метаматериала через программирование FPGA. Антенна может формировать свои коммуникационные пучки и создавать несколько пучков одновременно, переключаясь в наносекунды.

Профессор Университета Глазго Каммер Х. Аббаси, один из ведущих авторов статьи, отметил, что новый прототип является важным шагом в области адаптивных антенн следующего поколения и может стать фундаментом для будущих разработок технологии 6G.