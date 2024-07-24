Ученые из Google создали самовоспроизводящуюся искусственную жизнь на языке программирования Brainfuck

Опубликовано 24 июля 2024, 07:27
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Ученые из Google создали самовоспроизводящуюся искусственную жизнь на языке программирования BrainfuckУ этого могут быть далеко идущие последствия
Разработчики из Google заявили, что в ходе эксперимента они смогли наблюдать самовоспроизводящиеся программы, возникшие изначально из обычных фрагментов кода.
Это может помочь понять, как могла возникнуть биологическая жизнь.
Эксперимент использовал код, написанный на языке Brainfuck, который позволяет только две операции: +1 и -1.
Фрагменты кода случайно смешивались и выполнялись на протяжении миллионов поколений. В результате появились самовоспроизводящиеся программы, которые быстро заполнили все доступное пространство.
Бен Лори из Google отметил, что эксперимент не имел заданных параметров, кроме случайности: «Все просто происходило много раз за очень долгое время, что привело к сложным вещам».
Эксперты отмечают, что это важный шаг к пониманию возможных путей происхождения жизни, хотя и не решающий.