Ученые из Google создали самовоспроизводящуюся искусственную жизнь на языке программирования Brainfuck

Это может помочь понять, как могла возникнуть биологическая жизнь.

Эксперимент использовал код, написанный на языке Brainfuck, который позволяет только две операции: +1 и -1.

Фрагменты кода случайно смешивались и выполнялись на протяжении миллионов поколений. В результате появились самовоспроизводящиеся программы, которые быстро заполнили все доступное пространство.

Бен Лори из Google отметил, что эксперимент не имел заданных параметров, кроме случайности: «Все просто происходило много раз за очень долгое время, что привело к сложным вещам».

Эксперты отмечают, что это важный шаг к пониманию возможных путей происхождения жизни, хотя и не решающий.