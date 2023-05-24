Ученые из Калининграда запечатлели самую яркую вспышку сверхновой

Учёные из Астрономического сообщества Балтийского федерального университета (БФУ), достигли невероятного успеха, сумев заснять уникальное астрономическое явление — вспышку сверхновой. Это событие произошло в соседней галактике и было запечатлено специальным оборудованием астрономами БФУ. Вспышка произошла в галактике М101, известной как «Вертушка» из-за своей выраженной спиральной формы. На снимке, полученном с помощью астрономической камеры и составленном из множества кадров, яркая точка на краю спирального диска M101 видна достаточно чётко. Учёные отмечают, что, несмотря на малые размеры, эта звезда светит ярче ядра галактики, которая сама является колоссальной по размерам, состоящей из сотен миллиардов звёзд.

Согласно сообщению пресс-службы БФУ, вспышки сверхновых происходят регулярно, однако большинство из них происходят на огромном удалении от Земли. Текущая яркая вспышка сверхновой, которую наблюдают астрономы уже несколько дней, происходит в результате коллапса звезды, взрывного разрушения её структуры. В этот момент выделяется огромное количество энергии, что приводит к впечатляющей вспышке, равнозначной яркости миллиардов звёзд. Слова Алексея Байгашова, руководителя Астрономического сообщества БФУ, подтверждают важность и удивительность данного явления.