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Наука и технологии
Опубликовано 04 апреля 2024, 23:39
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Ученые из Кореи разработали устройство памяти с низким энергопотреблением

Для нейроморфных вычислений
Ученые из Кореи под руководством профессора Шинхюна Чхи из Школы электротехники КАИСТ разработали новое устройство памяти на основе фазового перехода, обладающее ультранизким энергопотреблением. Это устройство, описанное в журнале Nature, может заменить DRAM и NAND память, обладая при этом низкой стоимостью и экстремально низким энергопотреблением.
Ученые из Кореи разработали устройство памяти с низким энергопотреблением

© Ferra.ru

Ранее существующие устройства фазового перехода страдали от дорогостоящего процесса изготовления и требовали значительного энергопотребления. Однако благодаря разработке профессора Чхи, ученые смогли создать устройство памяти с низким энергопотреблением, формируя фазовые материалы в крайне малых областях. Это позволило снизить энергопотребление в 15 раз по сравнению с традиционными устройствами фазового перехода.

Устройство памяти на основе фазового перехода объединяет преимущества как DRAM, так и NAND памяти, обеспечивая высокую скорость. Это делает его потенциально перспективным для замены существующих видов памяти и внедрения в системы нейроморфного вычисления, имитирующие работу человеческого мозга.

Ученые из Кореи разработали устройство памяти с низким энергопотреблением
© The Korea Advanced Institute of Science and Technology