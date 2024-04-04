Ученые из Кореи разработали устройство памяти с низким энергопотреблением

Ранее существующие устройства фазового перехода страдали от дорогостоящего процесса изготовления и требовали значительного энергопотребления. Однако благодаря разработке профессора Чхи, ученые смогли создать устройство памяти с низким энергопотреблением, формируя фазовые материалы в крайне малых областях. Это позволило снизить энергопотребление в 15 раз по сравнению с традиционными устройствами фазового перехода.

Устройство памяти на основе фазового перехода объединяет преимущества как DRAM, так и NAND памяти, обеспечивая высокую скорость. Это делает его потенциально перспективным для замены существующих видов памяти и внедрения в системы нейроморфного вычисления, имитирующие работу человеческого мозга.