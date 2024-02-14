Ученые из Кореи создали гибрид риса и говядины

Уже сейчас существующие методы сельского хозяйства не являются особенно устойчивыми, и с увеличением числа населения проблемы окружающей среды только усугубляются. Корейские ученые решили предложить альтернативный взгляд на будущее пищи, создав гибрид говядины и риса. Они внедрили клетки коров в зерна риса, обеспечив стабильную опору для животных клеток и поддержку их роста.

Этот гибрид, выглядящий несколько странно, обещает быть полностью безопасным для употребления и достаточно питательным. Проведенные анализы показали, что он содержит на 8% больше белка и на 7% больше жира по сравнению с обычным рисом. Стоимость гибрида, по оценкам ученых, будет значительно ниже, чем стоимость говядины.