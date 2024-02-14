Ученые из Кореи создали гибрид риса и говядины

Опубликовано 14 февраля 2024, 22:05
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Ученые из Кореи создали гибрид риса и говядиныДля космических полетов
Ученые из Кореи представили инновационный продукт — гибрид риса и говядины, созданный с использованием стволовых клеток мышц и жира коров. Этот высокобелковый продукт обещает быть дешевым, экологически безопасным и полезным в условиях голода, для военных нужд или космических полетов.
© Ferra.ru
Уже сейчас существующие методы сельского хозяйства не являются особенно устойчивыми, и с увеличением числа населения проблемы окружающей среды только усугубляются. Корейские ученые решили предложить альтернативный взгляд на будущее пищи, создав гибрид говядины и риса. Они внедрили клетки коров в зерна риса, обеспечив стабильную опору для животных клеток и поддержку их роста.
Этот гибрид, выглядящий несколько странно, обещает быть полностью безопасным для употребления и достаточно питательным. Проведенные анализы показали, что он содержит на 8% больше белка и на 7% больше жира по сравнению с обычным рисом. Стоимость гибрида, по оценкам ученых, будет значительно ниже, чем стоимость говядины.
Источник:New Atlas
Автор:Булат Кармак
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