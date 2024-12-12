Ученые из MIT назвали Google Project Astra «убийцей привычного ИИ»

Этот экспериментальный универсальный помощник использует возможности новой модели Gemini 2.0 для выполнения задач через текст, речь, изображения и видео.

Astra объединяет сервисы Google, такие как Search и Maps, и запоминает недавние взаимодействия, обещая полностью изменить подход к взаимодействию с устройствами.

Что умеет Astra:

Анализировать текст и изображения с экрана устройства, включая поиск рецептов и рекомендаций.

Работать как визуальный помощник, распознавая объекты и предоставляя информацию.

Интегрироваться с умными очками, что подчеркивает амбициозность проекта.

Эксперты отмечают, что технология пока несовершенна: Astra допускает ошибки, но быстро корректируется.

Несмотря на это, демонстрация возможностей вызвала восхищение: взаимодействие с устройством стало более естественным и интуитивным.