Наука и технологии
Опубликовано 12 декабря 2024, 08:33
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Ученые из MIT назвали Google Project Astra «убийцей привычного ИИ»

Будущее уже здесь
Google DeepMind продемонстрировала Project Astra, называемый «убийцей привычного ИИ».
Ученые из MIT назвали Google Project Astra «убийцей привычного ИИ»
© MIT

Этот экспериментальный универсальный помощник использует возможности новой модели Gemini 2.0 для выполнения задач через текст, речь, изображения и видео.

Astra объединяет сервисы Google, такие как Search и Maps, и запоминает недавние взаимодействия, обещая полностью изменить подход к взаимодействию с устройствами.

Что умеет Astra:

  • Анализировать текст и изображения с экрана устройства, включая поиск рецептов и рекомендаций.
  • Работать как визуальный помощник, распознавая объекты и предоставляя информацию.
  • Интегрироваться с умными очками, что подчеркивает амбициозность проекта.

Эксперты отмечают, что технология пока несовершенна: Astra допускает ошибки, но быстро корректируется.

Несмотря на это, демонстрация возможностей вызвала восхищение: взаимодействие с устройством стало более естественным и интуитивным.

Источник:MIT
Автор:Булат Кармак
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#искусственный интеллект
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