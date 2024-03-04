Ученые из MIT опровергли угрозу потери работы из-за ИИ

Исследователи проанализировали разные работы, где важен анализ изображений (вроде проверки качества товаров). Смотрели, сколько времени сотрудники тратят на эти задачи, и сколько будет стоить создать ИИ-систему, которая сделает то же самое.

Оказалось, что часто держать человека на зарплате все же дешевле, чем запускать сложный ИИ.

Например, условный пекарь тратит на контроль качества 6% рабочего времени. Робот мог бы освободить эти часы, но его создание и поддержание влетели бы в копеечку. Выгода есть, но она не стоит таких трат... по крайней мере, пока.

Конечно, у исследования есть ограничения. Ученые не учли, что ИИ умеет не только заменять, но и помогать людям, создавая новые рабочие места.

Но главное, как говорят авторы, это вздохнуть спокойно — полная автоматизация, похоже, дело не ближайшего будущего, есть время подготовиться.