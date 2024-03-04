Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 04 марта 2024, 17:57
1 мин.

Ученые из MIT опровергли угрозу потери работы из-за ИИ

Можно выдохнуть
Но новое исследование MIT спешит успокоить всех нас. Выяснилось, что заменять людей роботами по многим специальностям сегодня попросту невыгодно!. Многие переживают, что умные помощники по типу ChatGPT совсем скоро сделают нас безработными.

Исследователи проанализировали разные работы, где важен анализ изображений (вроде проверки качества товаров). Смотрели, сколько времени сотрудники тратят на эти задачи, и сколько будет стоить создать ИИ-систему, которая сделает то же самое.

Оказалось, что часто держать человека на зарплате все же дешевле, чем запускать сложный ИИ.

Например, условный пекарь тратит на контроль качества 6% рабочего времени. Робот мог бы освободить эти часы, но его создание и поддержание влетели бы в копеечку. Выгода есть, но она не стоит таких трат... по крайней мере, пока.

Конечно, у исследования есть ограничения. Ученые не учли, что ИИ умеет не только заменять, но и помогать людям, создавая новые рабочие места.

Но главное, как говорят авторы, это вздохнуть спокойно — полная автоматизация, похоже, дело не ближайшего будущего, есть время подготовиться.

Источник:TechCrunch
Автор:Булат Кармак
Теги:
#работа
,
#MIT
,
#Искусственный интеллект