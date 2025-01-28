Наука и технологии
Опубликовано 28 января 2025, 08:14
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Ученые из NASA создали титановые шины для марсохода будущего

Способные восстанавливать свою форму
NASA разработало революционные пружинные шины из сплавов с памятью формы (SMA) для марсоходов, способных восстанавливаться после деформации.
Ученые из NASA создали титановые шины для марсохода будущего
© NASA

Эта технология, созданная в NASA Glenn Research Center в партнёрстве с Goodyear, прошла успешные испытания на симулированной марсианской поверхности.

Шины из никель-титановых SMA отличаются прочностью и способны выдерживать экстремальные нагрузки, сохраняя форму после ударов.

Ученые из NASA создали титановые шины для марсохода будущего
© NASA

Это решение родилось из сотрудничества инженеров NASA, столкнувшихся с проблемой необратимой деформации стальных пружинных шин. Новый материал решает эту проблему благодаря способности возвращаться к исходной форме даже после сильных деформаций.

Осенью 2024 года шины прошли испытания на полигоне Airbus в Великобритании, имитирующем марсианские условия. Тесты показали высокую стабильность и проходимость шин на сложной местности.

Источник:NASA
Автор:Булат Кармак
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