Ученые из NASA создали титановые шины для марсохода будущего

Опубликовано 28 января 2025, 08:141 мин.
Ученые из NASA создали титановые шины для марсохода будущегоСпособные восстанавливать свою форму
NASA разработало революционные пружинные шины из сплавов с памятью формы (SMA) для марсоходов, способных восстанавливаться после деформации.
Эта технология, созданная в NASA Glenn Research Center в партнёрстве с Goodyear, прошла успешные испытания на симулированной марсианской поверхности.
Шины из никель-титановых SMA отличаются прочностью и способны выдерживать экстремальные нагрузки, сохраняя форму после ударов.
Это решение родилось из сотрудничества инженеров NASA, столкнувшихся с проблемой необратимой деформации стальных пружинных шин. Новый материал решает эту проблему благодаря способности возвращаться к исходной форме даже после сильных деформаций.
Осенью 2024 года шины прошли испытания на полигоне Airbus в Великобритании, имитирующем марсианские условия. Тесты показали высокую стабильность и проходимость шин на сложной местности.