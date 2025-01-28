Ученые из NASA создали титановые шины для марсохода будущего

Это решение родилось из сотрудничества инженеров NASA, столкнувшихся с проблемой необратимой деформации стальных пружинных шин. Новый материал решает эту проблему благодаря способности возвращаться к исходной форме даже после сильных деформаций.

Осенью 2024 года шины прошли испытания на полигоне Airbus в Великобритании, имитирующем марсианские условия. Тесты показали высокую стабильность и проходимость шин на сложной местности.