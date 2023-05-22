Ученые из Новосибирска создадут технологию моментальной передачи данных

Учёные Института физики полупроводников имени А. В. Ржанова СО РАН работают над созданием отечественных компонентов для волоконно-оптических линий связи. Это прогрессивное направление исследований поддерживается Российским научным фондом и Правительством Новосибирской области.

Волоконно-оптические линии связи передают информацию посредством света, который излучается специальным лазером. Этот метод обладает преимуществами перед традиционной передачей данных по медным кабелям, так как он позволяет более высокую скорость передачи, лучшую защиту от помех и меньший вес. Учёные из ИФП СО РАН разрабатывают лазеры на квантовых точках с длиной волны 1,55 микрона, для сравнения, человеческий волос толще в 50 раз, что позволяет минимизировать потери сигнала в оптоволокне.

Лаборатория ИФП СО РАН работает также над разработкой необходимых компонентов, инфраструктура которых пока отсутствует. Уже создан СВЧ-фотодиод на 40 гигагерц и продолжается разработка электрооптического модулятора. Недавно проект по созданию лазеров на квантовых точках получил поддержку Российского научного фонда и Правительства Новосибирской области.

Для работы волоконно-оптических систем связи необходимы не только лазеры, но и электрооптические модуляторы и СВЧ-фотодиоды. Учёные из лаборатории молекулярно-лучевой эпитаксии соединений A3B5 ИФП СО РАН занимаются разработкой всех трёх компонентов. Это позволяет достичь большей совместимости устройств и гибкости в настройке их параметров, что, в для важно для эффективной работы волоконно-оптических систем связи.