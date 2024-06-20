Ученые из Оксфорда создали метод борьбы с «галлюцинациями» ИИ

Опубликовано 20 июня 2024, 21:50
1 мин.
Ученые из Оксфорда создали метод борьбы с «галлюцинациями» ИИОн основан на статистике
В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, ученые из Университета Оксфорда представили метод, способный обнаруживать «галлюцинации» в работе больших языковых моделей искусственного интеллекта (ИИ). Этот прорыв может значительно повысить надежность ответов ИИ в областях, где ошибки могут иметь серьезные последствия, таких как юридическое и медицинское консультирование.
© Ferra.ru
Исследователи сфокусировались на случаях, когда ИИ выдает разные ответы на одинаковые вопросы, что называется конфабуляцией. Они разработали метод на основе статистики, позволяющий оценивать уверенность модели в смысле ответа, а не только в его формулировке.
Испытания показали, что новый метод значительно эффективнее предыдущих при выявлении ошибок ответов на широком спектре данных, включая биомедицинские вопросы и математические задачи. Это направление исследований призвано улучшить надежность искусственного интеллекта в критически важных областях.