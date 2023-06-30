Ученые из России нашли способ в два раза увеличить производство черной икры

Разработанная исследователями из Кубанского государственного аграрного университета кормовая добавка для стимуляции созревания осетровых рыб позволит круглогодично получать черную икру без привязки к периоду нереста.

Показано, что она повысила качество икры, равномерность цвета, диаметр, плотность и вкус. Первую партию улучшенной икры от белуги и других осетровых планируется получить в начале 2024 года.

Сейчас ученые проверяют время, за которое рыбы могут восстановиться и перейти к фазе нереста. Их цель - сократить этот период с трех-четырех лет до полутора лет или даже года. Это позволит увеличить ежегодное производство отечественной черной икры фактически в два раза, подчеркивает одна из исследователей, руководитель инновационно-технологического центра аквакультуры КубГАУ Екатерина Максим.

За десять же лет использования добавки получение икры может стать круглогодичным – вне зависимости от нереста. Это позволит снизить стоимости продукта в несколько раз.