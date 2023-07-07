Ученые из России нашли у жвачных Арктики неизвестных науке глистов

Ученые из России нашли у жвачных Арктики неизвестных науке глистовНо иммунитет у животных нашли удовлетворительным
Российские изучили фекалии жвачных Арктики — северного оленя, овцебыка и снежного барана — на наличие глистов и нашли несколько новых видов паразитов. А также бделлоидных коловраток.
В ходе исследования дикого и полудикого северного оленя, овцебыка и снежного барана, обитающих на территории Российской Арктики и на Шпицбергене, российские биологи обнаружили новые виды гельминтов, иначе известных как глистов. Работа ученых опубликована в журнале Diversity.
Ученые собрали 519 проб фекалий жвачных в Архангельской и Мурманской областях (включая архипелаг Новая Земля), в Карелии и Якутии, на Кольском, Ямальском, Таймырском и Чукотском полуостровах, на островах Беринга, Врангеля и Шпицберген.
В лаборатории Центра паразитологии Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН биологи изучили из на наличие яиц и личинок глистов пищеварительной, дыхательной, нервной и мышечной систем. Паразитов выявляли как на основании внешних особенности, так и анализа ДНК.
За исключением одного случая с оленем из частного зоопарка, у всех обследованных жвачных интенсивность вызванных паразитами болезней была низкая, что свидетельствует об удовлетворительном иммунном статусе животных. Все обнаруженные глисты не опасны для человека, отметили ученые.
Кроме того, в пробах ученые обнаружили группу псевдопаразитов — бделлоидных коловраток — на разных стадиях развития. Арктические жвачные никогда не рассматривались как переносчики коловраток, однако, учитывая, что северные олени ежесуточно преодолевают большие расстояния, они могут играть важную роль в распространении безвредных коловраток.