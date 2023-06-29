Ученые из России обнаружили у пекарских дрожжей способность извлекать серебро из сточных вод

Исследователи из Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ выяснили, что пекарские дрожжи (Saccharomyces cerevisiae) способны извлекать из сточных вод серебро и другие драгоценные металлы.

Несмотря на свое широкое применение, соединения серебра токсичны для организмов. Существующие способы очистки от них сточных вод отличаются либо низкой эффективностью, либо высокой стоимостью. Один из наиболее перспективных — биосорбция, основанная на взаимодействиях между ионом металла и функциональными группами на поверхности клетки.

Российские специалисты изучили, как в них взаимодействуют дрожжи и ионы серебра. Выяснилось, что биомасса оставалась «высоковпитывающей» в течение трех циклов сорбции — десорбции. Дрожжи сохраняли высокую сорбционную способность даже при высоких - около 100 миллиграммов на литр — концентрациях ионов металлов в растворе.

Кроме того, по мере увеличения температуры и длительности контакта дрожжи более эффективно связывали серебро, лучше всего в кислой среде — при pH, равном трем. Эффективность удаления ионов серебра в таком случае составляла от 97 до 100%.