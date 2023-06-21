Ученые из России оценили загрязнение водоемов с помощью дрожжей

Исследователи из Тульского государственного университета разработали метод, позволяющий использовать дрожжи для определения уровня загрязнения водоемов.

Разработанный учеными композитный материал на основе на основе биологического полимера, позволил сделать «дрожжевой» датчик более эффективным за счет достижения лучшего сопряжения грибов с электрохимическим устройством.

Анализ с помощью нового устройства занимает от десяти до 15 минут — что кратно быстрее стандартного лабораторного исследования, требующего пяти суток. Это позволит оперативно выявлять загрязнение и предотвращать гибель флоры и фауны.

Кроме того, новый материал позволяет существенно уменьшить размер подобных датчиков и снизить стоимость их производства.

Сейчас в России оборудование для экологического мониторинга практически не производится, при этом поставки зарубежных приборов прекратились. По словам одного из разработчиков нового устройства, директора БиоХимТехЦентра ТулГУ Вячеслава Арляпова, цель исследователей — создать аналог глюкометра для загрязнения воды.