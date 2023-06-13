Ученые из России рассчитали необходимое для остановки лесного пожара количество воды

Ученые из России рассчитали необходимое для остановки лесного пожара количество водыИх модель позволяет создать оптимальную заградительную полосу
Исследователи из Томска создали модель, позволяющую оценить, сколько воды нужно для создания линии, позволяющей задержать лесной пожар.
Разработанная учеными из Томского политехнического университета модель позволяет рассчитать процессы, происходящие при взаимодействии пламени пожара и лесных горючих материалов, увлажненных водой или специальными тушащими составами. Работа исследователей опубликована в журнале Fire.
Один из перспективных способов борьбы с лесными пожарами — создать перед фронтом горения линию торможения. Сделать можно, распыляя с самолета воду или содержащие ее составы на горючие материалы — растения, мхои, опавшие ветки и листву. Огонь задерживается на линии, пока лесное топливо не станет полностью сухим.
Созданная исследователями из ТПУ на основе экспериментальных данных модель описывает процессы, протекающие в этом влажном слое при быстром нагреве — в частности, испарение воды и термическое разложение лесного топлива. Кроме того, модель учитывает параметры и свойства процесса горения, что позволяет производить расчеты для разных высот пламени, отмечает один из ее разработчиков, ассистент Научно-образовательного центра И.Н. Бутакова ТПУ Александр Кондаков.
Использование модели позволяет оценить протяженность водной заградительной полосы, необходимой для локализации пожара. Аналогичные расчеты можно проводить и для других тушащих веществ, и для различных видов лесного горючего материала.