Ученые из России рассчитали необходимое для остановки лесного пожара количество воды

Разработанная учеными из Томского политехнического университета модель позволяет рассчитать процессы, происходящие при взаимодействии пламени пожара и лесных горючих материалов, увлажненных водой или специальными тушащими составами. Работа исследователей опубликована в журнале Fire.

Один из перспективных способов борьбы с лесными пожарами — создать перед фронтом горения линию торможения. Сделать можно, распыляя с самолета воду или содержащие ее составы на горючие материалы — растения, мхои, опавшие ветки и листву. Огонь задерживается на линии, пока лесное топливо не станет полностью сухим.

Созданная исследователями из ТПУ на основе экспериментальных данных модель описывает процессы, протекающие в этом влажном слое при быстром нагреве — в частности, испарение воды и термическое разложение лесного топлива. Кроме того, модель учитывает параметры и свойства процесса горения, что позволяет производить расчеты для разных высот пламени, отмечает один из ее разработчиков, ассистент Научно-образовательного центра И.Н. Бутакова ТПУ Александр Кондаков.

Использование модели позволяет оценить протяженность водной заградительной полосы, необходимой для локализации пожара. Аналогичные расчеты можно проводить и для других тушащих веществ, и для различных видов лесного горючего материала.