Ученые из России разработали защищающее металл от обледенения покрытие

Исследователи из НИТУ МИСиС разработали композитное покрытие с добавлением органического полимера, позволяющее защитить металлоконструкции морской и береговой инфраструктуры от коррозии и обледенения. Посвященная разработке ученых статья опубликована в научном журнале Surface and Coatings Technology.

Материаловеды предложили добавить поверх покрытия на основе карбида титана слой из графита и фторопласта — полимера, известного своими гидрофобными свойствами. Такое сочетание компонентов позволило покрытию сохранить свою высокую износостойкость при низком коэффициенте трения и высокой гидрофобности. За счет последней с покрытия скатываются капли воды, что позволяет минимизировать риск коррозии и вероятность обледенения.

Добавление фторопласта увеличивает время замерзания капли воды на поверхности покрытия до 65 секунд, что практически не дает ей шанса замёрзнуть на поверхности, рассказал соавтор исследования, старший научный сотрудник Научно-учебного центра самораспространяющегося высокотемпературного синтеза НИТУ МИСИС Константин Купцов.

Если же лед и сформировался, то прочность его сцепления с поверхностью снижается до 0,38 мегапаскалей, что, по словам ученого, гарантирует его полное удаление при отрыве. Характеристики самого материала при этом не страдают.

Новый композит, отмечают специалисты может использовать не только в морской инфраструктуре, но там, где необходимы антикоррозионные покрытия, не замерзающие при низких температурах — например, в авиационной или автомобильной промышленности.