Ученые из России создадут уникальные ядерные часы в ближайшие несколько лет

По словам главы ВНИИФТРИ Сергея Донченко, эти устройства смогут измерять время с точностью до 21 знака после запятой, открывая новые горизонты в научных исследованиях.

Работы над проектом уже стартовали: специалисты разрабатывают прототип и выбирают оптимальные направления для дальнейших исследований.

Основа технологии была впервые предложена в Федеральном физико-техническом институте Германии, после чего ведущие страны начали активную работу в этом направлении.

Ядерные часы потребуют применения передовых лазерных установок с особыми длинами волн и специализированных материалов, которые пока удалось создать только в России.

Ожидается, что эти разработки позволят заглянуть в новые физические процессы, ранее недоступные для изучения.