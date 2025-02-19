Ученые из России создадут уникальные ядерные часы в ближайшие несколько лет

Опубликовано 19 февраля 2025, 08:561 мин.
Ученые из России создадут уникальные ядерные часы в ближайшие несколько летЧто откроет новые двери для науки
Российские учёные планируют создать уникальные ядерные часы с беспрецедентной точностью к 2030-2032 годам.
По словам главы ВНИИФТРИ Сергея Донченко, эти устройства смогут измерять время с точностью до 21 знака после запятой, открывая новые горизонты в научных исследованиях.
Работы над проектом уже стартовали: специалисты разрабатывают прототип и выбирают оптимальные направления для дальнейших исследований.
Основа технологии была впервые предложена в Федеральном физико-техническом институте Германии, после чего ведущие страны начали активную работу в этом направлении.
Ядерные часы потребуют применения передовых лазерных установок с особыми длинами волн и специализированных материалов, которые пока удалось создать только в России.
Ожидается, что эти разработки позволят заглянуть в новые физические процессы, ранее недоступные для изучения.