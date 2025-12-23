Ученые из России в 200 раз ускорили обработку голограмм

Спекл-шум — это характерное «зерно» лазерных изображений. Оно снижает контраст и скрывает мелкие детали, что мешает анализу в медицине, промышленности и научных исследованиях.

Вместо обработки одиночных кадров, исследователи предложили анализировать серию голограмм одного объекта. Шум на каждом кадре распределяется случайно, тогда как полезный сигнал остается неизменным.

Алгоритм объединяет изображения в трехмерный массив и статистически отделяет шум от деталей, формируя итоговый кадр с высокой четкостью.

По словам разработчиков, метод на 30–40% эффективнее подавляет зернистость и на 50% лучше сохраняет мелкие элементы, чем популярные BM3D и BM4D.

Для качественного результата достаточно 10–15 голограмм, а обработка возможна почти в реальном времени. Сообщается, что новая технология перспективна для медицинской диагностики, контроля микродефектов, а также голографических систем защиты информации.