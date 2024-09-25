Ученые из Швейцарии обошли Google reCAPTCHA с помощью ИИ

С момента появления CAPTCHA администраторы сайтов использовали различные методы для предотвращения доступа автономных ботов. Google представил свою версию CAPTCHA в 2007 году, известную как reCAPTCHA v2, которая требует от пользователей выбрать изображения с определенными объектами.

Исследователи обнаружили, что не потребовалось много усилий для модификации существующей модели YOLO, чтобы она могла распознавать объекты, используемые в reCAPTCHA, такие как автомобили и светофоры. После обучения на тысячах изображений новая модель смогла успешно проходить тесты CAPTCHA, даже если иногда допускала ошибки в первых попытках.