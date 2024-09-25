Ученые из Швейцарии обошли Google reCAPTCHA с помощью ИИ

Опубликовано 25 сентября 2024, 06:451 мин.
Ученые из Швейцарии обошли Google reCAPTCHA с помощью ИИНовая модель успешно решает CAPTCHA каждый раз
Группа ученых из ETH Zurich, Швейцария, модифицировала модель обработки изображений на базе ИИ, чтобы успешно обходить систему тестирования Google reCAPTCHA v2. Андреас Плеснер, Тобиас Вонтобель и Рожер Ваттенхофер адаптировали модель You Only Look Once (YOLO), создав новый алгоритм, способный решать CAPTCHA с высокой эффективностью.
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С момента появления CAPTCHA администраторы сайтов использовали различные методы для предотвращения доступа автономных ботов. Google представил свою версию CAPTCHA в 2007 году, известную как reCAPTCHA v2, которая требует от пользователей выбрать изображения с определенными объектами.
Исследователи обнаружили, что не потребовалось много усилий для модификации существующей модели YOLO, чтобы она могла распознавать объекты, используемые в reCAPTCHA, такие как автомобили и светофоры. После обучения на тысячах изображений новая модель смогла успешно проходить тесты CAPTCHA, даже если иногда допускала ошибки в первых попытках.