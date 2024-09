Ученые из Швейцарии обошли Google reCAPTCHA с помощью ИИ

Новая модель успешно решает CAPTCHA каждый раз

Группа ученых из ETH Zurich, Швейцария, модифицировала модель обработки изображений на базе ИИ, чтобы успешно обходить систему тестирования Google reCAPTCHA v2. Андреас Плеснер, Тобиас Вонтобель и Рожер Ваттенхофер адаптировали модель You Only Look Once (YOLO), создав новый алгоритм, способный решать CAPTCHA с высокой эффективностью.