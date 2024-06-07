Наука и технологии
Опубликовано 07 июня 2024, 22:30
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Ученые из США разработали два перспективных метода борьбы с раком

Для разных типов опухолей
Ученые из США разработали два перспективных метода борьбы с раком на основе искусственных белков. Исследователи из Университета штата Огайо под руководством профессора Джина Ким Монклер представили два метода лечения, нацеленных на разные типы опухолей.
Ученые из США разработали два перспективных метода борьбы с раком

© Ferra.ru

Первый способ использует искусственные белки (MAP) для борьбы с опухолями с недостатком кислорода. Такие опухоли тяжело поддаются лечению, так как лекарства до них плохо доходят. Новые белки способны распознавать и прикрепляться к опухолям, тем самым доставляя лекарственные препараты точно к цели. Исследования на животных показали высокую эффективность этого метода.

Второй метод использует гидрогели на основе белка Q8 для доставки химиотерапевтических препаратов при лечении рака груди. Этот вид рака особенно агрессивен и тяжело поддается лечению. Гидрогель Q8 высвобождает лекарство постепенно, что снижает побочные эффекты и повышает эффективность лечения. Исследования на мышах показали, что Q8 значительно уменьшает размер опухолей.

Оба метода находятся на стадии разработки, но полученные результаты вселяют оптимизм в возможность эффективного лечения сложных видов рака.