Ученые из США разработали два перспективных метода борьбы с раком

Первый способ использует искусственные белки (MAP) для борьбы с опухолями с недостатком кислорода. Такие опухоли тяжело поддаются лечению, так как лекарства до них плохо доходят. Новые белки способны распознавать и прикрепляться к опухолям, тем самым доставляя лекарственные препараты точно к цели. Исследования на животных показали высокую эффективность этого метода.

Второй метод использует гидрогели на основе белка Q8 для доставки химиотерапевтических препаратов при лечении рака груди. Этот вид рака особенно агрессивен и тяжело поддается лечению. Гидрогель Q8 высвобождает лекарство постепенно, что снижает побочные эффекты и повышает эффективность лечения. Исследования на мышах показали, что Q8 значительно уменьшает размер опухолей.

Оба метода находятся на стадии разработки, но полученные результаты вселяют оптимизм в возможность эффективного лечения сложных видов рака.