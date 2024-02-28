Ученые из США создали новую модель мозга для изучения болезни Альцгеймера

Мозг человека — сложная система нейронов, но помимо них существуют вспомогательные клетки, глия, включая астроциты. Новая модель мозга включает зрелые, функциональные астроциты, выполняющие важные функции для поддержания здоровья нейронов и образования гематоэнцефалического барьера.

Исследователи утверждают, что модель позволит детально изучить воспаление и окислительный стресс в мозге при заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера. Уже выяснено, что определенный подтип астроцитов участвует в провоспалительных путях, связанных с метаболическим и энергетическим стрессом в клетках.