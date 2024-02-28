Ученые из США создали новую модель мозга для изучения болезни Альцгеймера

Опубликовано 28 февраля 2024, 23:49
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Ученые из США создали новую модель мозга для изучения болезни АльцгеймераC множеством функциональных астроцитов
Ученые из института Солка в США представили новую модель человеческого мозга с множеством функциональных астроцитов — клеток, поддерживающих нервную ткань. Это позволит глубже понять процессы воспаления при неврологических заболеваниях, включая болезнь Альцгеймера, пишет «Газета.Ru» ссылаясь на научную статью в журнале Nature Biotechnology.
Мозг человека — сложная система нейронов, но помимо них существуют вспомогательные клетки, глия, включая астроциты. Новая модель мозга включает зрелые, функциональные астроциты, выполняющие важные функции для поддержания здоровья нейронов и образования гематоэнцефалического барьера.
Исследователи утверждают, что модель позволит детально изучить воспаление и окислительный стресс в мозге при заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера. Уже выяснено, что определенный подтип астроцитов участвует в провоспалительных путях, связанных с метаболическим и энергетическим стрессом в клетках.