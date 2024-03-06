Ученые из Стэнфорда создали ИИ, точно определяющий пол по активности мозга

Опубликовано 06 марта 2024, 13:01
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Ученые из Стэнфорда создали ИИ, точно определяющий пол по активности мозгаС точностью 90%
Ученые из Стэнфорда разработали модель искусственного интеллекта, способную определить пол человека с точностью 90% на основе анализа активности мозга. Исследование подтвердило гипотезу о существенных различиях в мозговой активности между мужчинами и женщинами, пишет Газета.Ru ссылаясь на статью в Proceedings of the National Academy of Sciences.
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Модель, использующая данные функциональной МРТ в состоянии покоя, выявила определенные области мозга, ответственные за наблюдаемые половые различия. Сеть пассивной работы мозга, задняя поясная извилина и вентромедиальная префронтальная кора, стали ключевыми дискриминаторами между мужским и женским мозгом.
Анализ также выявил различия в полосатом теле и лимбической сети, связанных с чувствительностью к вознаграждению, обучением и эмоциональной регуляцией. Эти результаты могут глубоко повлиять на понимание гендерных особенностей в развитии неврологических и психических расстройств, а также на создание целевых методов вмешательства.
Источник:Газета.Ru
Автор:Булат Кармак
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