Ученые из Стэнфорда создали ИИ, точно определяющий пол по активности мозга

Модель, использующая данные функциональной МРТ в состоянии покоя, выявила определенные области мозга, ответственные за наблюдаемые половые различия. Сеть пассивной работы мозга, задняя поясная извилина и вентромедиальная префронтальная кора, стали ключевыми дискриминаторами между мужским и женским мозгом.

Анализ также выявил различия в полосатом теле и лимбической сети, связанных с чувствительностью к вознаграждению, обучением и эмоциональной регуляцией. Эти результаты могут глубоко повлиять на понимание гендерных особенностей в развитии неврологических и психических расстройств, а также на создание целевых методов вмешательства.