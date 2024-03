Ученые из Стэнфорда создали ИИ, точно определяющий пол по активности мозга

С точностью 90%

Ученые из Стэнфорда разработали модель искусственного интеллекта, способную определить пол человека с точностью 90% на основе анализа активности мозга. Исследование подтвердило гипотезу о существенных различиях в мозговой активности между мужчинами и женщинами, пишет Газета.Ru ссылаясь на статью в Proceedings of the National Academy of Sciences.