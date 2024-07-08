Ученые из Тель-Авива внедрили сенсоры в биопечать, вдохновившись оригами

Совместное исследование было проведено специалистами из разных подразделений университета, включая школу нейробиологии, биохимии и биофизики, и центр нанонауки и нанотехнологий. Они создали платформу MSOP (Multi-Sensor Origami Platform), которая включает сенсоры для мониторинга электрической активности клеток.

Эффективность метода была продемонстрирована на биопечатных тканях мозга, где сенсоры успешно записывали нейронную активность. Система мобильна и универсальна, она позволяет размещать любые сенсоры в любые позиции внутри любых биопечатанных моделей тканей, а также в искусственно выращенных тканях, таких как мозговые органоиды.