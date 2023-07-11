Ученые из Томска разработали испытывающий топливо для авиадвигателей стенд

Исследователи из Томского политехнического университета разработали пилотный стенд для тестирования авиационных топлив.

Он состоит из двух газотурбинных двигателей различной тяговой силы: один способен перевозить грузы до 18 килограмм, а другой — до 25. На стенде установлены сенсоры для измерения температуры, давления, расхода жидкости, тяговой силы, концентрации вредных выбросов, интенсивности шума и вибрации.

Устройство позволяет проводит испытания как топлив, полученных в результате переработки нефти, так из остатков и отходов экономики замкнутого цикла — животных и кулинарных жиров, растительного масла, микроводорослей. Новая установка позволяет анализировать эксплуатационные свойства топлив и проводить их сравнительные испытания по характеристикам их горения, отмечает один из ее создателей, инженер-исследователь лаборатории тепломассопереноса ТПУ Дмитрий Антонов.

Исследователи провели первые испытания стенда с традиционным топливом — керосином ТС-1, рассказал руководитель проекта Павел Стрижак. По его словам, с помощью новой установки предполагается определять наиболее эффективные топливные композиции и условия их сжигания.