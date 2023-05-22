Ученые из Томска разработали технологию точной датировки древесины

Ученые из Томска разработали технологию точной датировки древесиныОна поможет историкам и археологам с датировкой находок
Точное определение возраста находок - ключевой фактор в защите истории от переписывания, томские ученые разработали технологию, которая выводит этот процесс на новый уровень
Учёные ТГУ имени Г. Р. Державина разработали новый метод исследования древесины, который поможет археологам точнее определить возраст деревянных артефактов. Исследователи изучили структуру древесины и её микромеханические свойства, чтобы разработать точные инструменты для определения её возраста. Новый метод позволяет определить годичные кольца роста и внутрикольцевые вариации свойств древесины с высоким пространственным разрешением. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Bioresources and Bioproducts.
Древесина имеет большое значение для историков, так как это распространённый материал для строительства, изготовления предметов искусства и быта. Годичные кольца на спиле дерева являются своеобразной «летописью», которая может рассказать нам о его росте и климатических условиях прошлых лет. Учёные из ТГУ установили связь между микромеханическими свойствами древесины и её клеточной структурой, что позволило разработать новый метод исследования.
Полученные результаты будут полезны археологам, которым необходимо точно определить возраст старинных деревянных построек, кораблей, предметов искусства и музыкальных инструментов. Метод также может быть использован для реконструкции прошлых событий, таких как извержения вулканов и падения метеоритов. Учёные планируют разработать специализированные микромеханические индентометры с высоким пространственным разрешением, которые заменят традиционные оптические системы для исследования годичных колец древесины. Это позволит улучшить точность определения возраста и исключить человеческий фактор при измерениях.